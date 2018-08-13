"سيال" تدعو المواطنين إلى ترشيد استهلاك الماء في عيد الأضحى

دعت شركة المياه و التطهير للجزائر العاصمة "سيال" ، اليوم الإثنين في بيان ، إلى ترشيد استهلاك المياه خلال الأعياد الدينية والفترات التي تعرف درجات حرارة مرتفعة ، حيث تصل مستويات الاستهلاك خلال هذه الأوقات إلى ذروتها ، وذلك من أجل تفادي الانقطاعات في التزويد بالماء على مستوى ولايتي الجزائر العاصمة وتيبازة.

وحذرت الشركة في بيانها من أن "الاستهلاك المفرط للماء الشروب خلال عيد الأضحى سيتسبب دون محالة في انخفاض سريع لمستويات الخزانات، ولا يمكن تدارك هذا الانخفاض السريع من خلال عمليات الملء مما يتسبب في تسجيل تذبذبات في التزويد بالماء الشروب"، داعية مواطني الجزائر العاصمة وتيبازة إلى "ترشيد استهلاكهم للماء الشروب خلال هذه الفترات".

وأوضح الشركة أنه "خلال اليوم الأول لعيد الأضحى في الفترة ما بين الساعة التاسعة صباحا 09:00 والواحدة زوالا 13:00 و بسبب الاستهلاك المفرط تنخفض مستويات الخزانات بشكل كبير و تسجل تذبذبات منذ الساعات الأولى، علما أنه يلزم ما بين 4 إلى 12 ساعة لملء الخزانات وإعادة التزويد التدريجي بمياه الشرب".

وأضافت الشركة أنه "بسبب ترابط شبكات توزيع الماء الشروب فإن ارتفاع استهلاكه على مستوى بلدية تقع شرق الجزائر العاصمة مثلا يمكن أن تؤثر على التزويد بالماء على مستوى بلدية تقع وسط العاصمة"، موضحة أن "أزيد من 1.2 مليون متر مكعب من الماء الشروب تنتج وتضخ يوميا في شبكة توزيع مياه الشرب بالجزائر العاصمة وتيبازة".