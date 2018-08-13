تجميد مشروع لإنجاز" مأوى للأيتام" ببشاوي بعد إحتجاج المواطنين

رضخت ولاية الجزائر و شبكة حماية الطفولة " ندى" لمطالب سكان بوشاوي و المدافعين عن البيئة حيت تم تجميد اشغال إنجاز المركز الذي تسبب بقطع اشجار الغابة التي تعد متنفسا للعائلات الجزائرية

وأكد “عبد الرحمان عرعار” رئيس شبكة “ندى” أن قرار توقيف أشغال المركز الذي أطلق عليه “مأوى القلب”.

بعد التّشاور مع السلطات الولائية للجزائر العاصمة على اثر احتجاج السكان القاطنين بالقرب من الغابة.

و تم تداول فيديوهات على مواقع التواصل الإجتماعي لإحتجاجات السكان الذين توعدوا بالوقوف بأعداد كبير في وجه الجرافات في حين حاول رئيس شبكة ندى إقناع المحتجين بالأهداف النبيلة للمشروع الذي يتربع على مساحة 2 هكتار من بينها “200 متر مربع فقط”. لتنصيب الشاليهات فيما تخصص باقي المساحات لأماكن اللعبو المساحات الخضراء .