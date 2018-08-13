بالفيديو.. طائرة أمريكية تهبط وسط السيارات

أثارت طائرة أميركية هلعا بين السائقين، بعدما هبطت على طريق مخصّص للسيارات في ولاية كاليفورنيا.

وأظهر فيديو التقطته كاميرا المراقبة، طائرة صغيرة من نوع “سيسنا 172″، وهي تهبط تدريجيا على الطريق.

وحبطت الطائرة في وقت كانت السيارات تسير في الطريق، واظهر ذات الفيديو سائق داخل سيارته يقول “يا إلاهي.. يا إلاهي”.

وبحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية التي نشرت الفيديو، فإن الهبوط الاضطراري لم يؤد إلى أي حوادث على الطريق.

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