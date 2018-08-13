بن حبيلس تنفي خبر اقتحام مهاجرين أفارقة لمخزن الهلال الأحمر في أدرار

نفت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، خبر اقتحام مهاجرين أفارقة لمخرن الهلال الأحمر في ادرار. وهو الخبر الذي تم تداوله عن طريق فيديو مصور تم نشره اليوم الأحد على نطاق واسع عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، تحت عنوان ” إقتحام أفارقة لمخزن للهلال الأحمر الجزائري في منطقة تيمياوين في أدرار”. وأكدت بن حبيلس بأن مكتب الهلال الأحمر في أدرار، قد أكد لها في اتصال هاتفي عدم صحة الفيديو وعدم تسجيل أي هجوم على مخازنه من قبل المهاجرين الأفارقة.

وندّدت المسؤولة الأولى على الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس في اتصال بـ TSAعربي، بالترويج لمثل هذه المشاهد التي تهدف حسبها إلى زرع الفتنة بين الجزائريين والمهاجرين الأفارقة، متسائلة: “من الذي يقف وراء نشر مثل هذه الاشاعات المغرضة، التي تهدف إلى خلق الفتنة بين المواطنين الجزائريين والمهاجرين الأفارقة”.

وجدّدت بن حبيلس في ذات السياق، الإعلان رسميا عن التزام الجزائر بقضايا التضامن مع المهاجرين الأفارقة، مؤكدة حرص ادارتها على التقرب أكثر من تلك الفئة الضعيفة التي اثبتت حسب بن حبيلس حسن سيرة رعاياها خلال سنوات اقامتها في مختلف ارجاء التراب الوطني الجزائري.