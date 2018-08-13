إنتر ميلان يحدد بديل مودريتش

يخطط إنتر ميلان لاستعادة البرازيلي رافينيا ألكانتارا، لاعب وسط برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد فشله في ضم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد.

وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي أن إنتر ميلان يستهدف ضم رافينيا مجددا لتعزيز خط وسطه خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد فشل ضم مودريتش الذي قرر البقاء مع النادي الملكي.

وأشار الموقع إلى أن الساعات المقبلة ستشهد تقدم إنتر ميلان بعرض رسمي للنادي الكتالوني من أجل ضم اللاعب البرازيلي.

وكان رافينيا قضى فترة إعارة في إنتر ميلان خلال الموسم الماضي، لكن لم يفعّل بند الشراء النهائي بين الناديين، ليعود اللاعب إلى برشلونة عقب نهاية الموسم.

وشارك ألكانتارا (25 عاما) في 18 مباراة مع إنتر ميلان بكل البطولات خلال الموسم الماضي، وسجل هدفين وصنع 3 أهداف خلال 1062 دقيقة مشاركة.