الداعية البشير بن حسن يعزي الرجل التونسي

نشر الداعية البشير بن حسن، تدوينة على صفحته الرسمية فيسبوك، تقدّم فيها بالعزاء للرجل التونسيّ، بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة وما رافقه من قرارات تخص المساواة في الحقوق والميراث.

وكتب الشيخ التونسي بن حسن يقول: “بمناسبة عيد المرأة، أتقدّم لكل رجل تونسي بخالص العزاء وان يرزقه جميل الصبر والسلوان”.

وعبّر ذات الداعية، عن رفضه لما تضمنه مشروع قانون المساواة بين الرجل والمرأة في ميراث، منتقدا خطاب الرئيس الباجي قايد السبسي بخصوص المرجعية المدنية للدولة.