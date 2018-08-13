"أوبك": السعودية قلّصت إنتاجها

توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" انخفاض الطلب على نفطها العام المقبل مع ضخ المنافسين المزيد من الخام، وقالت إن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم والحريصة على تجنب عودة تخمة المعروض، قلصت إنتاجها.

وفي تقريرها الشهري، قالت أوبك إن العالم سيحتاج إلى 32.05 مليون برميل يوميا من الخام من الدول الأعضاء الخمسة عشر في عام 2019، بانخفاض قدره 130 ألف برميل يوميا عن توقعات الشهر الماضي.

وذكرت أوبك أن إنتاجها النفطي في جويلية ارتفع إلى 32.32 مليون برميل يوميا، وهو مستوى يفوق توقعات الطلب، على الرغم من خفض مفاجئ في إنتاج السعودية بعد أسابيع فقط من اتفاق أوبك وحلفائها على زيادة الإمدادات.