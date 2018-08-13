توتنهام بلا صفقات صيفية لهذا السبب!

بات نادي توتنهام الإنجليزي أول فريق في “البريمييرليغ”، لا يجري أي صفقة في فترة الانتقالات الصيفية التي انتهت في بريطانيا، منذ عام 2003، ليكون بذلك الفريق الوحيد الذي لم تقم إدارته بجلب أي لاعب جديد.

وكشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن إدارة نادي توتنهام استطاعت تجديد عقود لاعبيها، خلال فترة الانتقالات الصيفية، دون ضم لاعبين جدد، بعد أن أمل مشجعوه في وصول لاعب واحد على الأقل في الساعات الأخيرة، قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا.

وأوضحت الصحيفة، أن قرار إدارة نادي توتنهام الإنجليزي عدم التعاقد مع أي لاعب جديد، خلال فترة الانتقالات الصيفية، ربما يعود إلى انتقاله للملعب الجديد الذي أنشأه، وكلّف خزائنه ما يقارب 850 مليون جنيه إسترليني.

وأوردت الصحيفة، أن توتنهام حاول التعاقد مع لاعب وسط أستون فيلا جاك غرليش في الساعات الأخيرة لسوق الانتقالات الصيفية الذي أغلق في إنجلترا، بعد أن قدم عرضاً بـ25 مليون جنيه إسترليني، إلا أن عرضه قوبل بالرفض.