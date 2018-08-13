الإتحاد الأوروبي يرفض مشاركة سليماني

لن يخوض اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني مساء هذا الثلاثاء، أوّل مباراة له مع فريقه الجديد فنربخشة التركي في مواجهة الضيف بنفيكا البرتغالي.

ويُجرى هذا اللقاء بِرسم إياب الدور التصفوي قبل الأخير من عمر منافسة رابطة أبطال أوروبا، بعدما خسر فريق فنربخشة بِنتيجة (0-1)، خارج القواعد ذهابا الثلاثاء الماضي.

ورفض الإتحاد الأوروبي لكرة القدم طلبا تقدّمت به إدارة نادي فنربخشة التركي، يقضي بِمنح لاعبها الجديد إسلام سليماني رخصة خوض منافسة رابطة أبطال أوروبا، انطلاقا من مواجهة بنفيكا هذا الثلاثاء.

وكان سليماني قد وقّع عقد انضمامه إلى فريق فنربخشة السبت الماضي، وهو ما جعل الإتحاد الأوروبي لكرة القدم يرفض منحه فرصة مواجهة بنفيكا، على اعتبار أن الدولي الجزائري لم يكن مُسجّلا خلال مباراة الذهاب. وعليه تتأجّل مشاركة سليماني في المنافسة الأوروبية الأولى للأندية إلى الدور المقبل، وطبعا في حال تأهّل فنربخشة.

وخاض إسلام سليماني أوّل حصّة تدريبية له مع فريقه الجديد فنربخشة، انتظمت بِتاريخ الأحد.

وسينتظر إسلام سليماني إلى غاية السبت المقبل، للمشاركة في أوّل لقاء له مع فريق فنربخشة، أمام المضيف مالاتياسبور لِحساب الجولة الثانية من عمر بطولة تركيا للموسم الكرويّ الجديد.