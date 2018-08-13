فيديو مروع.. أب يدفن إبنه ويطعمه الرمال في السعودية!!

يظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أب سعودي يدفن إبنه في الرمل، ويطعمه منه.

وهو الأمر الذي أثار حفيظة و إستياء بين المعلقين، الذين طالبوا بسرعة القبض على الوالد وتقديمه للمحاكمة.

ودعا مغرّدون، عبر هاشتاغ “#دفن_طفل_والقامه_تراب”، السلطات السعودية بالقبض على الأب ومعاقبته على فعله.

في حين غرد آخرون إن هذه الطريقة تعتبر “علاجاً شعبياً”، للتخلص من الإسهال لدى الاطفال،

غير أن بعض منهم رفضوا هذا الرأي، وقالوا: “حتّى لو كان علاجاً لا يجوز أن يتم تصوير الطفل في هذا الوضع”.

يذكر أنه لحد كتابة هذه الأسطر، لم يصدر أي تعليق من قبل السلطات السعودية.