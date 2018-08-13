رفض مبلغ 15 مليون أورو لِتسريح بودبوز

رفضت إدارة نادي ريال بيتيس إشبيلية الإسباني عرضا ماليا بِقيمة 15 مليون أورو، تقدّم به مسؤولو فريق بشكتاش التركي، لِإنتداب اللاعب الدولي الجزائري رياض بودبوز.

ورأت إدارة نادي بيتيس إشبيلية أن القيمة المالية للاعبها بودبوز، تفوق مُقترح مسؤولي فريق بشكتاش التركي. كما أوردته تقارير صحفية إسبانية صادرة الإثنين.

وربّما رغبت إدارة نادي بشكتاش في اقتفاء أثر الفريقَين المحلّيَين قلعة السرايا وفنربخشة، اللّذين يضمّان في صفوفَيهما اللاعبَين الدوليَين الجزائريَين: الجناح سفيان فيغولي والمهاجم إسلام سليماني، على التوالي.

ويرتبط صانع الألعاب رياض بودبوز (28 سنة) مع نادي ريال بيتيس إشبيلية بِعقد، بدأ صيف 2017 وتنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2021. وقد دفع مُمثّل الكرة الإسبانية مبلغ 7 ملايين أورو، لِجلب الدولي الجزائري من فريق مونبلييه الفرنسي. عِلما أن ستار سوق الإنتقالات الصيفية يُسدل في الـ 31 من شهر أوت الحالي.

ويُقدّم رياض بودبوز عروضا طيّبة خلال تحضيرات فريقه بيتيس إشبيلية للموسم الكرويّ الجديد، حيث سجّل 5 أهداف في 12 مقابلة ودّية خاضها نادي الأخضر والأبيض هذه الصائفة.

ويستهلّ بودبوز رفقة مواطنه وزميله المدافع عيسى ماندي مع فريقهما بيتيس إشبيلية، مشوار بطولة إسبانيا نسخة 2018-2019، بِمواجهة الضيف ليفانتي مساء الجمعة المقبلة.