طريقة سحرية لتعلم اللغات الأجنبية

يسعى الكثير منا إلى تعلم لغة أجنبية، أيا كانت، لكن ما يعرقله بصورة كبيرة هو عدم رغبة الكثيرين إلى إهدار وقت ومجهود ودورات بالشهور في ذلك الأمر.

ونشر موقع "لايف هاكر" التقني المتخصص طريقة وصفها بـ"السحرية" لتعلم لغة أجنبية من دون الحاجة إلى الانغماس في دورات تعليمية مملة.

ويمكن من خلال تلك الطريقة، تعلم "لغة أجنبية" من خلال متابعة البرامج التلفزيونية المفضلة لك، أو قراءة الكتب التي تحبها.

ويستخدم أي شخص يرغب في تعلم "لغة أجنبية" أن يحمل تطبيق جديد "فلو لينجو" (Flowlingo)، الذي يعمل على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

وسيساهم التطبيق الجديد في تحويل كل ما نتعامل به إلى اللغة الأجنبية المستهدفة، والتي يمكن من خلالها تدريب الأطفال، بشكل خاص على تلك اللغة.

وسيقوم التطبيق تلقائيا بترجمة، كل ما تتعرض له سواء كتب أو برامج تلفزيونية إلى اللغة المستهدفة، التي تحددها.

ويستهدف التطبيق، أن يكافح الشخص أمام اللغة المستهدفة بالنسبة له، وعند وقوف أي كلمة أمامه سيلجأ للتطبيق، كي يفهم ما يحدث، لكن يساهم التطبيق في أن يفهم الفكرة الأساسية من الحديث الدائر، وبالتالي يزيد معارفة اللغوية لتلك اللغة التي يرغب في تعلمها، وبالتالي يتعلم اللغة بكل سهولة.