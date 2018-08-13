ميهوبي يطالب بتمديد مهرجان قالمة

أكد وزير الثقافة عزالدين ميهوبي، مساء أمس، خلال إشرافه على افتتاح الطبعة الـ 11 للمهرجان الوطني للموسيقى الحالية بقالمة، أن الفنانين الجزائريين بحاجة إلى دعم ومساندة ورعاية، ومن حقهم أن يحظوا بدعم وزارته لمنحهم الفرصة في لقاء جمهورهم.

وأضاف ميهوبي أن سنة 2018، ستكون سنة الفن الجزائري، من خلال إشراك المبدعين الجزائريين في كل التظاهرات الفنية على مدار العام. وعن أجواء الحفل الافتتاحي، بالمسرح الروماني وسط المدينة، والذي يستمر إلى غاية الـ 15 أوت، أبدى ميهوبي إعجابه بالأجواء الفنية، حيث قال: ” لو علمت أن الوضع يكون بمثل هذا الجمال والروعة، لقلت لهم اتركوا المهرجان يستمر 10 أيام”.

ونوه إلى إمكانية تمديد المهرجان يومين أو ثلاثة، مبديا استعداد وزارته لتغطية تكاليف تمديد أيام المهرجان.