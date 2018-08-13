أكد مصدر أمني عراقي إن زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي، ميت سريريا جراء ضربة جوية عراقية بسوريا، حسب مصادر إعلامية عراقية.

ونقلت قناة "السومرية" العراقية عن مصدر أمني عراقي، اليوم الإثنين، أن زعيم تنظيم "داعش" ميت سريريا جراء ضربة جوية عراقية استهدفته في الأراضي السورية.

وقال المصدر إن "مصادر استخبارية أفادت بأن طيران القوة الجوية، استهدف في شهر جوان الماضي اجتماعا لقيادات تنظيم داعش الإرهابي في الأراضي السورية، استنادا لمعلومات استخبارية دقيقة، مما أسفر عن مقتل عدد منهم وإصابة آخرين".

وأضاف المصدر أن "من بين المصابين زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي"، مشيرا إلى أن "ذلك جعلته بحكم الميت سريريا ولا يستطيع ممارسة مهامه".

وفي 8 ماي الماضي، كشف مسؤول عراقي أن البغدادي، الذي لا يزال على قيد الحياة هو في مناطق سورية قرب الحدود مع العراق.

وقال مدير مكتب الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية العراقية، أبو علي البصري، في حديث لقناة "Fox News" الأمريكية: "تشير أحدث المعلومات التي تتوفر لدينا إلى أنه موجود في بلدة حجين الواقعة بسوريا على بعد 18 ميلا عن الحدود السورية العراقية داخل محافظة دير الزور".

وأوضح البصري أن المعلومات الجديدة حول موقع وجود البغدادي، حصلت عليها الاستخبارات العراقية منذ عدة أيام فقط، مشددا على أنها تستخدم لإعداد "غارة متعددة القوات" مشتركة مع وحدات روسية وسورية وإيرانية.