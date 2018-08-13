الغابات والأودية وجهة الشباب والعائلات هربا من كابوس الشواطئ

تشهد غابات ياكوران، تامقوط، ادكار، تالة قيلاف، اقلميم ابركان وغيرها من المناطق الغابية بولاية تيزي وزو وتلك القريبة منها بولاية بجاية، إقبالا كبيرا من طرف العائلات والشباب الذين فضلوا التخييم قرب الأودية والاستمتاع بهدوء الغابة والاستحمام في المياه العذبة، هروبا من كابوس الزحمة، انعدام المياه والتهاب كل شيء على الشواطئ.

اتخذت العائلات بولاية تيزي وزو، غابات المنطقة كمهرب لها وفضاء لأخذ قسط من الراحة والمتعة رفقة أطفالها، خصوصا بعدما وفرت السلطات بعضا من الامكانيات المطلوبة كالأمن ومقاعد للجلوس وبعض محلات الأكل السريع، حيث أصبحت الغابات الوجهة المفضلة للعائلات التي يتعذر عليها توفير تكاليف الشواطئ التي بلغت مستوياتها العليا هذه السنة، دون أن تكون في المستوى المطلوب من الخدمات، بدءا من نقص المياه الصالحة للشرب وتلك الموجهة للاستحمام، وصولا إلى غلاء المواد الغذائية وارتفاع الأسعار في المطاعم ومحلات الأكل السريع، ناهيك عن أسعار استئجار الشقق والمخيمات، حيث أصبح التواجد في الشاطئ لمدة أسبوع لا يختلف كثيرا عن تكاليف شهر رمضان، ما دفع بالعائلات إلى الابتعاد عن زحمة الطرقات ناحية الشواطئ والاستمتاع بخضرة الغابات وهدوئها وهوائها النقي، كما أن تدابير الوقاية المتخذة من قبل الجهات المعنية وكذا المواطنين جنبت غابات الولاية الحرائق التي تكبدها سنويا مئات الهكتارات من الغطاء الغابي، وتعد هذه الفضاءات أكثر أمنا على الأطفال مقارنة بالبحر.

ومن جهتهم الشباب فضلوا الغابات والتخييم قرب الأودية والينابيع الدائمة الجريان، حيث ينقلون معهم كل المعدات اللازمة لقضاء أيام ممتعة، يمارسون فيها هواياتهم المفضلة كالصيد وتسلق الجبال، حيث أصبحت الينابيع تنافس الشواطئ في استقطابها للشباب، ما جعل بعض الجمعيات تولي اهتماما بالغا لهذه المواقع قصد إضافتها للرصيد السياحي الذي تزخر به المنطقة ولا تزال خارج نطاق الاستغلال الأمثل.