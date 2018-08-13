شاهد بالفيديو.. سباعية تاريخية لبغداد بونجاح البارح 12-08-2018 يدخل التاريخ بالفوز 10-1

تمكن اللاعب الجزائري بغداد بونجاح من تحقيق إنجاز تاريخي في تاريخ الدوري القطري من خلال تسجيل7 اهداف امام نظيره العربياذ بعتبر اللاعب الوحيد في تاريخ الدوري القطري الذي سجل 7 اهداف في مباراة واحدة و الانتصار الثاني كان بتسجيل اللاعب مصطفى عبدي مدافع العربي الهدف الاول بالخطا و اضاف اكرم عنيف هدفين اخرين و فاز بذلك فريق السد القطري على نظيره العربي ب 10- ضمن منافسات الجولة الثانية للدوي القطري الممتاز لكرة القدم.1



