أدعم ترشح “سبيسيفيك” لأنه يريد إزعاج الطبقة السياسية!

أكد المحامي وعضو المجلس الدستوري السابق، عمار رخيلة، في تصريح لـ”الشروق”، أن ترشح النائب السابق للمجلس الشعبي الوطني، طاهر ميسوم المعروف باسم”سبيسيفيك”، لرئاسيات 2019، حق له ولكل مواطن جزائري، مستوف للحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها قانونا، وأن رئيس الجمهورية هو منصب نوعي يتطلب حذاقة سياسية، قائلا “أنا أدعم ترشح سبيسيفيك.. أعتقد أنه مدرك كل الإدراك لما يخطط له فهو يريد أن يزعج الطبقة السياسية بإعلانه نية الترشح”.

وانتقد في السياق ذاته، طرق الترشح للمناصب السياسية وللرئاسيات على وجه التحديد، حيث وصف السياسيين الذين يعلنون ترشحهم مع اقتراب موعد الرئاسيات، بالزواحف الذين ينامون طيلة 5 سنوات ثم يتحركون لإعلان ترشحهم، موضحا أن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية هو تتويج لبرنامج ولمشروع مجتمع، وحمل ملفات محضرة مسبقا، يتم عرض كل هذا من خلال حملة انتخابية ومراهنة واضحة المعالم.