ريال مدريد يقدم عرضا جديدا لضم هازارد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تقديم نادي ريال مدريد عرضا جديدا لضم البلجيكي إيدين هازارد نجم تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت صحيفة “إكسبريس” البريطانية عن أن ريال مدريد قدم عرضا لتشيلسي من أجل هازارد بقيمة 200 مليون إسترليني، طمعا في إغراء النادي الإنجليزي بالتفريط في خدمات صانع ألعابه.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الملكي قام برفع عرضه إلى 200 مليون إسترليني، بعدما تم رفض عرض سابق بلغت قيمته 150 مليون إسترليني، من أجل إقناع مسؤولي البلوز بالموافقة على إتمام الصفقة.

وكانت تقارير إنجليزية سابقة تحدثت عن تقديم إدارة تشيلسي عرضا لهازارد بزيادة راتبه الأسبوعي إلى 300 ألف إسترليني من أجل إقناعه بالبقاء وتجديد عقده الذي ينتهي في صيف عام 2020.

وشارك هازارد كبديل في مباراة تشيلسي وهدرسفيلد تاون التي انتهت بفوز البلوز 3-0 بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، وقام بصناعة الهدف الثالث لفريقه الذي أحرزه الإسباني بيدرو رودريغيز.