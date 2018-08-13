الجزائر تدين الاعتداء الإرهابي على دورية أمنية في الأردن

أدانت الجزائر، الاعتداء الإرهابي الذي استهدف أول أمس الجمعة دورية أمنية في الأردن، معربة عن تضامنها مع الحكومة الأردنية.

وقال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي شريف، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية: “ندين بشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف أول امس دورية أمنية أردنية في مدينة الفحيص ونتقدم بتعازينا لأهل الشهيد الذي سقط جراء هذا التفجير الإجرامي”.

وأعرب بن علي شريف تضامن الجزائر مع الحكومة والشعب الأردني الشقيق.

وأكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية إن الجزائر التي عانت من ويلات الإرهاب الذي هزمته لوحدها بفضل تضحيات شعبها وقواتها الأمنية وحكمة قيادتها، تعلم يقينا بأن القضاء على هاته الآفة واقتلاع جذورها ‏لا يمكن أن يتأتى إلا بتضافر جهود كل مكونات المجتمع الدولي وكل الفاعلين الدوليين من خلال العمل ضمن استراتيجية متضامنة، موحدة ومتكاملة”.