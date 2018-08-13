صب أجور عمال القطاع العام قبل 16 أوت

وجهت مختلف الوزارات مراسلات إلى المديرية العامة لبريد الجزائر لضمان عملية صب أجور عمالها قبل 16 أوت الجاري، بغرض تمكينهم من اقتناء الأضاحي.

ووضعت المديرية العام لبريد الجزائر برنامجا خاصا يتماشا مع عملية صب الأجور المسبقة، حيث سيكون آخر تاريخ لصب رواتب الموظفين يوم 15 أوت الجاري، من أجل تمكينهم من سحب رواتبهم بشكل مريح وتفادي الندرة في السيولة.

وتم تقديم تواريخ صب رواتب الموظفين، حيث تم تحديد تاريخ 14 أوت بالنسبة للموظفين الذين يحصلون على رواتبهم خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 24 أوت، أما الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم بتاريخ 26 أوت إلى غاية آخر الشهر فتم تقديمها إلى 15 من نفس الشهر.

وسيكون على رؤساء المكاتب البريدية وفقا لتعلميات المديرية العامة للبريد، بتفعيل نظام يتماشى مع الأجندة التي تم وضعها من أجل تمكين كل الموظفين من التحصل على أجورهم في ظروف عادية.

ويتوقع بريد الجزائر، أن يصل المبلغ المسحوب خلال هذه الفترة بين 27 ألف مليار سنتيم و30 ألف مليار سنتيم أي بمعدل 4 ملايير يوميا.