لاعب برشلونة يتخذ قرار الرحيل بعد خيار فالفيردي في كأس السوبر

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، عن شعور الهولندي غاسبر سيليسين، بخيبة أمل كبيرة، عقب علمه بقرار إبقائه على مقاعد الاحتياط، في مباراة كأس السوبر بين ناديه برشلونة وإشبيلية...

وحسب مصادر هذه الصحيفة، فإن الحارس السابق لنادي أجاكس أمستردام، قرر بالفعل مغادرة النادي الكتالوني، بعدما تأكد من عدم امتلاكه ثقة الطاقم الفني للفريق الذي يقوده المدرب إيرنيستو فالفيردي، خاصة أن سيليسين كان يتوقع مشاركته أساسيا في كأس السوبر، على ضوء حضوره في جل المباريات الاستعدادية، على عكس الألماني مارك تير شتيغن، ويمتلك حارس منتخب هولندا عدة عروض، قد يدرسها لأجل اختيار وجهته المستقبلية.