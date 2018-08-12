تدشين ميناء الرويبة للتخفيف عن ميناء الجزائر

أكد وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغني زعلان اليوم الأحد خلال تدشينه للميناء الجاف بالمنطقة الصناعية بالرويبة أن هذه القاعدة اللوجستية الجديدة من شأنها فك الخناق عن ميناء الجزائر العاصمة وتعزيز عمليات التجارة الخارجية.

و خلال لقاء صحفي نشطه على هامش زيارته للمنشأة صرح الوزير بأن هذا الميناء الجاف "سيسمح بتطوير عمليات التصدير و الاستيراد مع التحكم في التكاليف".

و أوضح أن هذا الهيكل القاعدي الذي جاء نتيجة شراكة بين مجمع كنان-ماد والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية "سيسمح بالتحكم في عمليات الاستيراد والتصدير وبالتالي تخفيض تكاليف السلع" مشيرا إلى أن تكاليف النقل تمثل حاليا حوالي 35 بالمائة من قيمة المنتج و أن الواردات الأقل تكلفة تعتمد على لوجستيك يتماشى و المعايير الدولية.

وأكد أن هذه المنشأة التي تمتد على مساحة 51.000 متر مربع والتي بإمكانها استيعاب 35.000 حاوية تستجيب للمعايير الدولية في مجال تخزين منتجات الاستيراد و التصدير.

و يتواجد الميناء الجاف الجديد وسط المنطقة الصناعية بالرويبة على مستوى محطة السلع التي يمكن الوصول إليها عبر الطريق الوطني رقم 5 بالقرب من الطريق الدائري الثاني للعاصمة. كما يوجد خط مباشر للسكة الحديدية يربط الميناء بالعاصمة.

و تحتوي هذه القاعدة اللوجستية على جهاز سكانير في حالة الاستغلال و على رافعتين للتفريغ بسعة 3 طن إضافة إلى موازين حسب الشروحات التي قدمها مسؤولوها الذين أوضحوا أن المنشأة متصلة بالمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات (كنيس) التابع للجمارك.