رونالدو: حققت حلم الطفولة بالانضمام إلى جوفنتوس وهذه أهدافي

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم جوفنتوس الجديد، أنه حقق حلم الطفولة بالانضمام إلى البيانكونيري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال رونالدو، في حوار مع قناة “جوفنتوس”: “جوفنتوس ناد كبير، وقبل كل شيء ناد عظيم، ومنذ أن كنت طفلا نظرت إلى هذا الفريق وتمنيت أن ألعب هناك يوما ما، والآن سوف ألعب لناد رائع.. أحد أكبر الأندية في العالم.. لذلك أنا سعيد”، وأضاف: “ليست لدي لحظة معينة اتخذت فيها ذلك القرار، وخلال السنوات السابقة لعبت بعض المباريات أمام جوفنتوس وكان لديّ شعور بأن مشجعي جوفنتوس يحبون كريستيانو”.

وتابع: “هو النادي الأكبر في إيطاليا وواحد من أفضل الأندية في العالم، لذلك كان قرارا سهلا لأن جوفنتوس ناد خيالي”.

وأوضح رونالدو متحدثا عن احتفاله بالهدف الأول مع جوفنتوس: “احتفالي بالهدف الأول مع الفريق سيكون طبيعيا، وأنا لا أفكر في ذلك، وأعرف أنني سأكون مستعدا.. هدفي الأول لا يهم لكن لا بد من أن أكون جاهزا لذلك”.

وأردف: “أريد أن أكون في حالة جيدة وأساعد الفريق على الفوز بالبطولات وتحقيق أهداف النادي وهو ما أبحث عنه”.

وأتم عن المشاركة الأولى في الدوري الإيطالي: “أعرفه جيدا وتابعته عبر شاشات التلفاز، لكني لم ألعب هنا من قبل، وأتمنى أن أنسجم بسرعة كبيرة، وجئت هنا للتحدي مع النادي الأفضل في إيطاليا، وهو أمر مثير وأتطلع إلى البداية القوية في مطلع الموسم”.

وواجه جوفنتوس، الأحد، فريق البريمافيرا (الرديف)، في قرية فيلار بيلوسا، وديا، في مقابلة عرفت مشاركة الثنائي ديبالا ورونالدو معا لأول مرة.

وأشارت الشبكة إلى أن ما يقارب من 5 آلاف مشجع من حاملي التذاكر فقط تابعوا المباراة، و600 حارس وجدوا لحماية كريستيانو المنتقل حديثا إلى صفوف البيانكونيري، قادما من مدريد، من أي هجوم محتمل، و”حاولوا منع الآخرين من الاقتراب من الملعب”.

جدير بالذكر أن جوفنتوس يستهل مشوار الدوري بمواجهة أمام كييفو فيرونا، وذلك يوم السبت المقبل.

وانتقل كريستيانو رونالدو إلى جوفنتوس من ريال مدريد خلال الصيف الحالي مقابل 100 مليون يورو بعقد مدته 4 سنوات، حتى صيف 2022.