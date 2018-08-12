محرز ومانشيستر سيتي يطيحان بأرسنال في عقر داره

نجح الدولي الجزائري رياض محرز في أول خرجة رسمية له مع ناديه الجديد مانشيستر سيتي العائد بفوز من أراضي أرسنال في افتتاح الدوري الانجليزي

وحقق فريق مانشستر سيتي فوزا هاما على نظيره أرسنال مساء هذا الأحد، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقان في الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكات انظار الجماهير العربية والجزائرية خاصة متوجهة لمراقبة أول خرجة للنجم الجزائري، الذي لم يخيب وقدم مستوى جيدا لم يخيب فيه ثقة التقني بيب غوراديولا الذي يعول عليه كثيرا هذا الموسم.

وافتتح أهداف المان سيتي لاعبه رحيم ستيرلينج، في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول، ولم ينجح أرسنال في ترجمة هجماته إلى أهداف لينتهي الشوط الأول بتقدم المان سيتي بهدف دون رد.

وفي شوط المباراة الثاني سيطر المان سيتي على مجريات اللعب، قبل أن ينجح لاعبه بيرناردو سيلفا في إحراز هدف التعزيز في الدقيقة 64 من عمر المباراة، لتنتهي المباراة بحصد المان سيتي للثلاث نقاط.