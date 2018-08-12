الخبازون ملزمون بالمداومة يومي العيد

أكد رئيس الاتحاد العام للخبازين الجزائريين، يوسف قلفاط، أن مادة الخبز ستكون موفرة يومي عيد الأضحى، حيث تم توجيه تعليمات صارمة للمخابز المعنية بالمداومة لاحترام القانون وعدم مخالفة النظام كي لا تعرض نفسها للعقوبة.

وقال إن تجربة الأربع سنوات الأخيرة، والمتعلقة بعيدي الأضحى والفطر، جعلت أصحاب المخابز يلتزمون بالعمل خلال عطل المناسبات لتوفير مادة الخبز للمواطن الجزائري، معربا عن ارتياحه لحل مشكل انقطاع التيار الكهربائي الذي عرفته الكثير من المخابز في السنوات الأخيرة، ولم يبق حسبه إلا مشكل هامش الربح الذي يطالب الخبازون برفعه.

وأشار في سياق حديثه، إلى أن محترفي صناعة الخبز الذين ذهبوا في عطلة صيفية خلال شهر أوت، والذين تشملهم قائمة المداومة ملزمون بالدخول يوم 21 أوت للعمل يومي عيد الأضحى، حتى يمكن إبقاء كمية الإنتاج اليومي 70 مليون خبزة وهي الكمية المطلوبة يوميا طيلة السنة.

وفيما يخص الخبز المحسن، قال يوسف قلفاط، إن اغلب المحلات التي تبيع هذا الخبز تقع في الأحياء الراقية في الجزائر، فيما يبقى الخبز العادي لمتوسطي الدخل والفقراء، موضحا أن خبز الفرينة المدعمة غير صحي ولا يتوفر على فوائد غذائية.

ودعا الحكومة إلى توفير الدقيق اللين الكامل “الفرينة”، ليكون في متناول الخبازين، مستغربا من عدم توفرها رغم أنها إنتاج جزائري.