نظام جديد لتأمين المكاتب البريدية ضد عمليات السطو على الأموال

قررت مؤسسة بريد الجزائر اعتماد نظام جديد لتأمين المكاتب البريدية وخاصة تلك المتواجدة في مناطق معزولة، بعد تكرر عمليات السطو على الأموال، وهو المخطط الذي سيسبق إطلاق المؤسسة للبنك البريدي اعتبارا من العام المقبل.

وفي السياق، أفادت مصادر بمؤسسة بريد الجزائر لـ”الشروق” بأنه يجري حاليا إعداد المخطط الجديد لتأمين المكاتب البريدية ضد عمليات السطو وسيتم اعتماده في قادم الشهور، وهذا بعد صارت المؤسسة محل عمليات متكررة للسطو في مناطق مختلفة من الوطن.

وبحسب ذات المصادر، فإن المخطط الجديد لتأمين المكاتب البريدية وخاصة في المناطق النائية، سيتضمن إقامة منشآت عازلة أو ما يعرف بـ “super structure”، وهو ما تضمنته توصيات سابقة في المؤسسة لإقامتها تحسبا لإطلاق البنك البريدي.

ويتضمن النظام الجديد إضافة لمنشآت التأمين، حلولا تكنولوجية ذكية وأنظمة معلوماتية، يتم من خلالها تأمين الأموال داخل المكاتب، حسب ذات المصادر.

وبحسب مصادر الشروق، فإن هذا المخطط الجديد سيتقاطع مع مشروع بريد الجزائر لإقامة البنك البريدي الذي من المنتظر أن يشرع في تجسيده اعتبارا من السنة المقبلة وفق تأكيد وزيرة القطاع هدى إيمان فرعون، مشيرة إلى أن البنك البريدي يتطلب معايير سلامة وأمن جد عالية، ولذلك استبقت إدارة المؤسسة الأمر بالشروع أولا في تعزيز حماية المكاتب البريدية قبل إطلاق البنك البريدي.

وقبل أيام تعرض مكتب بريد الدبداب بولاية إيليزي غير البعيدة عن الحدود الليبية، لعملية سطو من طرف مجهولين استولوا على 35 مليون دينار (3.5 مليار سنتيم) ولاذوا بالفرار، لكن التحقيقات الأمنية كشفت أن القابض هو الذي دبر العملية رفقة شخصين آخرين. وتم الاحد، إيداع المتهم وشريكيه الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم.