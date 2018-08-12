أسبوعان منذ اختفاء الطفلة إكرام وعائلتها تعاني من الفراق والإشاعة

كشف عبد القادر خنة، والد الطفلة إكرام خنة المختفية منذ الـ 29 جويلية المنصرم بولاية تيارت، أن عائلته تعيش حالة من الصدمة والخيبة، جرّاء ما ينشر من معلومات وشائعات كاذبة لا أساس لها من الصحة، على منصات التواصل الاجتماعي، فيما يخص قضية ابنته.

وأكد، الوالد في اتصال هاتفي، مع سبق برس، صبيحة اليوم، أن أكثر ما أثر بهم الشائعة التي أطلقها مؤخرا أحد الأشخاص، حيث ادعى أن مكان تواجد الطفلة بآفلو في ولاية الأغواط، ما أدخل في قلوبهم الفرحة وبث في نفوسهم الأمل، لتؤكد لهم الشرطة فيما بعد أنها مجرد إشاعة صدرت من شخص يشكك في سلامته العقلية.

ويضيف في هذا الصدد: ” مرت 14 يوما على حادثة الإختفاء الغامض لإبنتي، هذا يؤلمنا كثيرا ، ويزيدوننا ألمًا حين يتلاعبون بمشاعرنا، نفرح كثيرا حين نسمع أنهم قد عثروا عليها، لكن نعيش حالة من الخيبة والحسرة حين ندرك أنه أمر غير صحيح.. أرجو أن يوقفوا لك!”.

تجدر الإشارة، إلى أن الطفلة إكرام تبلغ من العمر 10 سنوات، خرجت بعد عودتها من المدرسة القرآنية لشراء الخبز، على حوالي الساعة الحادية عشر صباحا، لتختفي بعدها عن الأنظار، تاركة الجميع في حيرة من لغز اختفائها المفاجئ.