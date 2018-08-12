زعلان : دخول نظام GSM-R للسكك الحديدية حيز الخدمة بدءا من سبتمبر المقبل

كشف وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغني زعلان عن تزويد شبكة السكك الحديدية بنظام إشارة و اتصالات رقمي للقطارات (GSM-R) سيدخل حيز الخدمة بدءا من العاشر سبتمبر المقبل، بين خطي تقرت و بسكرة كمرحلة أولى على أن يعمم في باقي محطات السكك الحديدية عبر الوطن.

وأوضح زعلان خلال زيارة تفقدية قادته إلى المديرية العامة للسكك الحديدية و منشآتها، أن نظام جي أس أم أغ الذي سيدخل حيز الخدمة بداية الشهر المقبل بين خطي تقرت و بسكرة يعد من الأنظمة المتطورة المؤمنة معتمدة إلى حد الآن من طرف 70 دولة، مشيرا إلى أنه سيتم تعميم استخدامه عبر شبكة السكك الحديدية بهدف تفادي وقوع الحوادث.