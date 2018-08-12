الدالية ترافع بتونس لمكتسبات المرأة الجزائرية في عهد بوتفليقة

أبرزت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، بتونس، مكتسبات المرأة الجزائرية التي تعززت في كافة المجالات خلال العشريتين الأخيرتين بفضل الإرادة السياسية وتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة.

وأشادت الدالية حسب البيان الصادر اليوم الأحد، من الوزارة في مداخلة لها خلال أشغال الاجتماع الأوّل للوزيرات المكلفات بشؤون المرأة لبلدان اتحاد المغرب العربي الذي احتضنته العاصمة التونسية يومي 10 و11 أوت الجاري، بمختلف مكتسبات المرأة الجزائرية في شتى المجالات، لا سيما في التعليم العالي، القضاء ومختلف الأسلاك الأمنية، التمثيل الدبلوماسي ومختلف الهيئات الوطنية والجهوية والأممية.

وتطرقت الوزيرة إلى مختلف البرامج والآليات المستحدثة من طرف الدولة لتشجيع المقاولاتية النسوية ورفع استفادة النساء من القروض المصغرة، والتي سمحت لهن بالمساهمة في ديناميكية التنمية الوطنية، مشيرة إلى أن العمل “لازال متواصلا على مختلف المستويات لتعزيز مكتسبات المرأة والارتقاء بطموحاتها لبلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030 وكذا أجندة إفريقيا 2063.

وفي سياق آخر، ذكّرت الدالية بصمود المرأة الجزائرية في وجه الإرهاب ومحاربته خلال سنوات التسعينيات ومساهمتها الفعالة في تجسيد ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، مشيدة في ذات السياق بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا لمبادرة الجزائر المتعلقة باقتراح “اليوم العالمي للعيش بسلام” المصادف لـ 16 مايو من كل سنة.

وفيما يتعلق بالتعاون المغاربي، دعت الوزيرة إلى ضرورة تكثيف المبادرات والجهود من أجل الوصول إلى نظرة مغاربية مشتركة وموحدة للنهوض بقضايا المرأة”، مؤكدة على موقف الجزائر الثابت في نبذها لكل أشكال العنف والدفاع عن حقوق الإنسان، التزاما منها بالقرار الأممي 1325 القاضي بمساهمة المرأة في السلم والأمن كونها الضحية الأولى في حالات نشوب النزاعات والحروب.