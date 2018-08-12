.. زعلان يشدد على أهمية الإستثمار في الصيانة والتكوين صور

شدد، وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغاني زعلان، على ضرورة إيلاء أهمية كبيرة للتكوين والصيانة خلال توقيع صفقات اقتناء مختلف المعدات الووسائل التابعة للقطاع، على غرار القطارات.

وذكر، زعلان خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته اليوم الأحد لمركز الصيانة لقطارات الضواحي بخروبة، أن مصالح تولي أهمية كبيرة لمجال الصيانة وهذا حفاضا على الوسائل التي يتم استيرادها من الخارج بأموال كبيرة، مبرزا أن قطارات الضاحية بالعاصمة بلغت مليون كيلومتر من السير، ما يعني ضرورة صيانتها ومراجعتها.

وفي السياق، كشف الوزير بأن عمال تم تكوينهم في سويسرا خصيصا لضمان صيانة القطارات.