غوارديولا يرد بقوة على ادعاءات الاتحاد الأرجنتيني

نفى الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، تلقيه أي اتصال من جانب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، لإقناعه بتدريب منتخب “التانغو” خلال الفترة المقبلة خلفا لخورخي سامباولي.

وكان كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني، كشف عن وجود استفسار من الاتحاد بخصوص إمكانية التعاقد مع غوارديولا، لافتا في الوقت ذاته إلى صعوبة الإيفاء بالمتطلبات المالية للتعاقد مع بيب.

وقال غوارديولا، خلال مؤتمر صحفي “أشعر بنوع من الإحباط، لا يمكنهم قول ذلك بأن رئيس الاتحاد الأرجنتيني تواصل مع بيب، لكنهم لم يتمكنوا من التعاقد معي بسبب راتبي”.

وأوضح أنه “لم يتصل بي أحد، كما أن لديّ عقدا مع هذا النادي (السيتي)، وسألتزم به حتى النهاية”، مضيفا “كما أن الادعاء بأن راتبي كان سببا في عدم التعاقد معي غير دقيق، لأنهم لا يعلمون مقداره”.

وأبرز غوارديولا أن “مدرب الأرجنتين يجب أن يكون أرجنتينيا”، مشيرا إلى أن “هناك كثيرا (من المدربين الأرجنتينيين) وهم جيّدون للغاية حقا، لذا فلن أتولى تدريب الأرجنتين”.