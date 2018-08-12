خطر السرطان جراء الأميونت يهدد تلاميذ متوسطتين بالبويرة

راسل النائب البرلماني عن حزب تكتل أمل الجزائر “تاج” بشير عبد الغني، وزيرة التربية الوطنية قصد التدخل العاجل لمنع تمدرس التلاميذ بكل من متوسطتي آيت لعزيز وسوق الخميس بالبويرة، حيث يتهدد التلاميذ بهما خطر الإصابة بالسرطان بسبب مادة الأميونت الخطيرة التي تدخل في مواد بناء تلك المؤسستين.

وكان رئيس الكتلة البرلمانية لنفس الحزب رفقة نواب آخرين ومنتخبين محليين قد قاد خرجة ميدانية إلى ولاية البويرة منذ أسبوعين، اين مكنهم ذلك من الإطلاع على حالة بعض المؤسسات التربوية وحجم المشاكل التي تعترض التلاميذ المتمدرسين، مثلما هو الحال بالنسبة لمتوسطتي آيت لعزيز شرقا وسوق الخميس غربا، والمنشأتين بمواد خطيرة متمثلة في مادة الأميونت المعروفة بتسببها في مرض السرطان، وهي مادة تقف وراء وفاة الملايين من الأشخاص عالميا حسب المنظمة العالمية للصحة، في حين ما زالت العديد من المؤسسات التربوية بالجزائر حسب مراسلة النائب البرلماني مشيدة بالمادة القاتلة رغم حظرها دوليا ومنع استعمالها في البناء، الأمر الذي بات يشكل خطرا حقيقيا على التلاميذ المتمدرسين.

وعليه طلب النائب البرلماني من وزيرة التربية التدخل العاجل قصد منع تمدرس التلاميذ بالمؤسستين التربويتين لكل من آيت لعزيز وسوق لخميس مع إعادة ترميمهما بمواد بناء عادية حفاظا على سلامة وصحة التلاميذ، فضلا عن تشييد ابتدائيتين جديدتين من شأنهما تخفيف الضغط والاكتظاظ الكبيرين الاذين تعاني منهما بلدية سوق الخميس في هذا المجال.