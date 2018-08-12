مشروع خيري لإسكان المرضى الجزائريين ومرافقيهم مجانا بالأردن

يواجه المرضى خلال رحلة العلاج في الخارج صعوبات بالغة في العثور على مكان للمبيت مع مرافقيهم، فقد تطول فترة العلاج وينفد مالهم قبل انتهاء الفحوص الطبية، وهو ما تفطنت إليه الدكتورة زهرة العنابي، لتطلق مبادرة الخير للسكن المجاني للمرضى الجزائريين في المستشفى التخصصي الأردني، للتخفيف من معاناة المرضى وذويهم.

تأثرت صاحبة المجموعات المؤسساتية العريقة، المستثمرة في المجالين الأكاديمي والصحي، الدكتورة فاطمة الزهرة نواري العيدي غربي، المقيمة بالأردن منذ أزيد من 18 سنة، بمعاناة المرضى الجزائريين الذين كانوا يقصدون الأردن من أجل العلاج، ولا يجدون مكانا للإقامة فيه، فكانت تضطر إلى استقبالهم في بيت الضيافة الأكاديمي. لتسعى بعدها بتسهيلات من رئيس الوزراء الأردني وبالتنسيق مع مخبر الأسرة بجامعة بوزريعة الدكتورة صباح عياشي لإطلاق مبادرة الخير لفائدة المرضى الجزائريين.

وبخصوص المبادرة، تحكي الدكتورة زهرة العنابي التي سبق لها العمل ضمن المبادرة الجزائرية “للعيش معا بسلام”، أنها فور رجوعها إلى عمان بعد عيد الفطر، التقت برئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، الذي تولى رئاسة الحكومة الجديدة عقب المظاهرات والاحتجاجات في البلاد، وهناك اقترحت عليه مبادرة لتعزيز جانب من العلاقات الميدانية بين البلدين، وهذا من خلال مساعدة المرضى الجزائريين بمبادرة خير للسكن المجاني، ووافق المستشفى التخصصي الأردني الشامل لمختلف التخصصات الطبية جاهزا لاحتضانها وتوفير إقامة مجانية للمرضى ومرافقيهم.

وأوضحت المتحدثة أنها وجدت أن السكن يمثل إشكالية للمرضى الجزائريين في الأردن، فعلى مدار سنوات كان بيت الضيافة الجزائري وهو مخصص للأكاديميين، يقدم تطوعا كبيرا للمرضى بأزيد من 30 حالة من مختلف ولايات الوطن، كانوا في حاجة إلى السكن والمرافقة، وبتحولهم إلى المستشفى سيتكفل هذا الأخير بمساعدتهم في السكن مجانا، زيادة على امتيازات أخرى سيستفيد منها هو ومرافقه كتسهيل رحلة العلاج، مراجعة التقارير الطبية مجانا، تسهيل إجراءات التأشيرة، استقبال المرضى الجزائريين في المطار وإيصالهم إليه عند المغادرة، تنظيم جولة سياحية في الأردن بناء على رغبة المريض ومرافقيه، متابعة المريض خلال فترة العلاج وعند عودته إلى بلده من خلال استشارات طبية مجانية.

وللاستفادة من مبادرة “السكن مجانا للمرضى الجزائريين” لابد على المريض أو ذويه من تحويل آخر تقرير طبي عبر وسائل التواصل “إيمايل، واتساب، فايسبوك”، وبمجرد وصوله يتلقى في نفس اليوم تقريرا طبيا مختوما من المستشفى التخصصي يشرح فيه إمكانية العلاج، ومدى نجاح العملية في حال كان وضعه الصحي يستدعي ذلك مع الكلفة التقريبية للعلاج والفحوص الطبية، والمدة الزمنية التي يقتضيها علاجه وبقاؤه في المستشفى. وتضيف الدكتورة زهرة العنابي أن هذا التقرير هو وثيقة مهمة تستعمل للحصول على التأشيرة، وللسماح بحمل المبلغ المالي باليورو خلال السفر، كما يعين المرضى في جمع التبرعات في مؤسسات المجتمع المدني بالنسبة إلى العمليات الجراحية المكلفة كزراعة الكلى.

ولمساعدة المرضى وتوجيههم، بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وضعت أرقام هاتفية محلية للتواصل أكثر والاستفسار. وهي كالتالي: 0559.44.13.94 / 0556.21.53.49