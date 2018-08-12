السعودية تتهم جزائريا بالارهاب

أعلنت المملكة العربیة السعودية عن وجود جزائري وحيد على قوائم الموقوفین بتورطھم في قضایا الإرهاب وأمن الدولة.

وبحسب نافذة تواصل التابعة لرئاسة أمن الدولة ضمن قوائم الموقوفین لتورطھم في قضایا الإرھاب 999 شخصا من 40 جنسیة بالإضافة إلى مجھولي الھویة والنازحین.

فیما یلي قائمة بأعداد الموقوفین ودولھم :

1 - أفغانستان: 8 بینھم 3 تم إیقافھم خلال العام الجاري

2 - إثیوبیا: 4 بینھم واحد تم إیقافھ العام الجاري

3 - إریتریا: 1 خلال العالم الجاري

4 - الأردن: 22 بینھم 5 خلال العام الجاري

5 - الإمارات: 2 بینھم 1 خلال العام الجاري

6 - البحرین: 10 بینھم 2 خلال العام الجاري

7 - الجزائر : 1

8 - السودان: 33 بینھم 15 خلال العام الجاري

9 - الصومال: 4 بینھم 1 خلال العام الجاري

10 - الصین: 2 خلال العام الجاري

11 - العراق: 4 بینھم 1 خلال العام الجاري

12 - الفیلبین: 16 بینھم 13 خلال العام الجاري

13 - الكويت : 2

14 - المغرب: 2

15 - الھند: 19 بینھم 11 خلال العام الجاري

16 - الولایات المتحدة الأمیركیة: 5 بینھم 1 خلال العام الجاري

17 - الیمن: 365 بینھم 123 خلال العام الجاري

18 - ايران: 10 بينهم 1 خلال العام الجاري

19 - باكستان: 70 بینھم 14 خلال العام الجاري

20 - بنغلادیش: 2

21 - بوركینا فاسو: 1

22 - تركیا: 19 بینھم 16 خلال العام الجاري

23 - تشاد: 17 بينهم 1 خلال العام الجاري

24 - جيبوتي: 1

25 - روسيا: 4 خلال العام الجاري

26 - سيرلنكا: 1

27 - سوریا: 221 بینھم 51 خلال العام الجاري

28 - عمان: 1 خلال العام الجاري

29 - فلسطين: 20 بينهم 1 خلال العام الجاري

30 - قرغيزستان: 1 خلال العام الجاري

31 - قطر: 3 بینھم 2 خلال العام الجاري

32 - كندا: 3 بينهم 1 خلال العام الجاري

33 - كينيا: 1 خلال هذا العام

34 - لبنان 4

35 - ليبيا: 1

36 - مالي : 2

37 - مصر: 87 بینھم 41 خلال العام الجاري

38- موريتانيا: 2

39 - ماينمار: 1

40 - نیجیریا: 5 بینھم 1 خلال العام الجاري

41 - مجھولو الجنسیة: عدد الموقوفین: 9 بینھم 1 خلال العام الجاري