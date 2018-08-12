وزارة الشؤون الدينية تعلن الثلاثاء 21 أوت أوّل أيام عيد الأضحى

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في بيان لها اليوم الأحد، أن أوّل أيام عيد الأضحى المبارك سيكون الثلاثاء 21 أوت القادم.

وذكرت الوزارة، أن اليوم الأحد هو غرة ذي الحجة 1439 هجري الموافق لـ 12 أوت 2018، وأن وقوف الحجاج بعرفة سيكون يوم الاثنين التاسع من ذي الحجة الموافق لـ 20 أوت، مشيرة إلى أنه “يسن للمسلمين صيام يوم عرفة لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم”.

وبالمناسبة، تقدت وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف، بالتهاني إلى كافة الشعب الجزائري، داعية الله عز وجل “أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية قاطبة بمزيد من الخير واليمن والبركات”.