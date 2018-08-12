الأولوية الغريبة لـ ”مير” باش جراح

طلب رئيس بلدية باش جراح في الجزائر العاصمة من مديري الابتدائيات الواقعة فوق تراب البلدية، نسخا من مفاتيح هذه المؤسسات التربوية بمبرر ”مراقبة حراسها والتأكد من أنهم يحرسونها فعلا”. وأثار هذا الطلب غضبا وسط مواطني البلدية، المستاءين أصلا من ”المير” بسبب تأخره عن معالجة الكثير من المشاكل التي يعانونها، على غرار الأسواق الفوضوية واهتراء الطرقات ومواقف السيارات غير القانونية وانتشار القمامة، داعين إياه إلى إعادة ترتيب الأولويات وتكريس اهتمامه لما هو أهم، وترك مسألة حراس الابتدائيات لمصلحة المستخدمين، مثلما هو معمول به في كل المؤسسات وهيئات الدولة.