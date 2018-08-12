الجزائر تحيي الذكرى العاشرة لرحيل الشاعر الفلسطيني محمود درويش

ستحيي الجزائر الذكرى العاشرة لرحيل الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش، حسب ما أعلنه وزير الثقافة عز الدين ميهوبي.

وقال ميهوبي على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:”إحياء للذكرى العاشرة لرحيل الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش.

مضيفا بأنّ وزارة الثقافة شرعت في الإعداد للقاء شعري كبير بقصر الثقافة مفدي زكرياء مطلع سبتمبر2018.

بمشاركة نخبة من الشعراء الجزائريين والعرب.

وأكّد ميهوبي أنّه في آخر زيارة لدرويش للجزائر تشرف بتقديم أمسيته التاريخية بقاعة ابن خلدون.