براهيمي: “حققنا أفضل بداية ممكنة”

تمكن الجزائري “ياسين براهيمي” من قيادة فريقه “بورتو” لتحقيق فوز كبير في افتتاح البطولة البرتغالية، أين يسعى “الدراغاو” للحفاظ على لقبهم.

وقال “براهيمي”: “أحسست ببعض الآلام طوال الأسبوع، لكني عملت جاهدا من أجل المشاركة في أول مباراة في البطولة هذا الموسم”.

وأضاف: “كانت مباراة رائعة، وسنواصل العمل من أجل تقديم أداء أفضل في المباريات المقبلة”.

وتابع نجم “بورتو” حديثه: “كنا الأفضل فوق أرضية الميدان، ونجحنا في تسجيل الأهداف، ونحن عائلة واحدة في هذا الفريق”.

يذكر أن براهيمي سجل الهدف الثالث لفريقه في المباراة التي انتهت بخماسية نظيفة لصالح “الدراغاو”.