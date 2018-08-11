مكتتبو عدل بالأغواط يحتجون

أقدم صبيحة اليوم ، العشرات من مكتتبي وكالة عدل بالاغواط، على تنظيم وقفة سلمية حاشدة امام مقر مكتب التسيير العقاري للوكالة الكائن بحي 800 مسكن طريق الحنق، على خلفية ماوصفوه بالتسيير اللامسؤول والمجحف في حق سكان الجنوب، عقب تفاجئهم بتسلم فواتير تلزمهم بدفع إيجارعشرة أشهر دفعة واحدة، معتبرين إياها سرقة مقننة تسيء إلى أصحابها، حيث رفع المحتجون شعارات منددة ومطالبة برحيل فرع المؤسسة، التي فشلت ـ حسبهم في الوفاء بوعودها والتزاماتها طبقا للاتفاق المبرم مع المكتتبين وأدناها حرمانهم من توفير خدمات المصاعد والحراسة والنظافة والإنارة العمومية وسقي المساحات الخضراء وغيرها من النقائص الاخرى التي حصرت في إختيار موقع التجمعات السكنية بمنطقة معزولة والغش الحاصل ـ حسبهم ـ في البناء كما هو الشأن بالعمارة ”أ.2 ” .

هي أعباء قال المحتجون عنها ” قمنا بدفع مستحقاتها في السابق غير أننا لم نلتمس أي جديد وفي المقابل يطالبوننا بدفع حقوق الإيجار دفعة واحدة مقابل خدمات وهمية”، مشددين على تدخل وزير القطاع لفتح تحقيق في ما نعتوه بالإستغلال المغتصب لجيوب المكتتبين، المطالبين بتسديد مستحقات مالية مقابل حصولهم على سيل من الأكاذيب التي سئموا من سماعها، بالاخص من جانب إعادة النظر في الامتيازات المقدمة لسكان الجنوب، لاسيما مراجعة سعر السكن المرتفع والذي يستوجب تقنينه وفقا لخصوصية كل منطقة، فضلا عن مطلبتهم بالتعجيل في انطلاق جميع المشاريع المبرمجة لمكتتبي الوكالة.