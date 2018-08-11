بالصور غابة ايعكوران …وجهة سياحية بامتياز للراغبين من قضاء صيف بين احضان الطبيعة

تيزي وزو: غابة ايعكوران، جمال طبيعي اخاذ.. هواء منتعش ومناخ صحي كلها عوامل جعلت منها وجهة سياحية بامتياز للباحثين عن قضاء أوقات بين أحضان الطبيعة خاصة العائلات والسياح وأطفال مخيمات صيفية قادمة من مختلف ربوع الوطن خاصة الولايات الجنوبية ليعيشوا متعة لا مثيل لها في كنف الاخضرار والاستجمام.

فكل من يزور منطقة القبائل الكبرى لابد أن تستوقفه هذه المنطقة الغابية الخلابة التي تعتبر نقطة عبور بين ولايتي تيزي وزو وبجاية خاصة بعد أن عاد الأمن والاستقرار لها في السنوات الأخيرة،

ما جعلها مهمشة لسنوات رغم مبادرة بعض شباب المنطقة لتوفير لها بعض المرافق السياخية والترفيهية، والتي من شانها تشجيع الزاور على البقاء او العودة اليها مرة أخرى.

برغم ما تتميز به من جمال طبيعي كبير وما تكتنزه من ثروات كبيرة ظلت غابة ايعكوران مهمشة ولم تأخذ نصيبها من التهيئة والاهتمام ليعرف زوارها بقيمتها الجوهرية وتحظى من قبلهم بالحس البيئي بدلا من ترك وراءهم نفاياتهم.