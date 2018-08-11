الإسباني جيرارد بيكي يؤكد قراره باعتزال اللعب دوليا

أكد لاعب نادي برشلونة والمنتخب الإسباني جيرارد بيكي اليوم السبت قرار اعتزاله اللعب دوليا ، وذلك في ندوة صحفية عقدها النادي للحديث حول مباراة الكأس الممتازة ضد إشبيلية المقررة يوم غد الأحد في طنجة المغربية.

وقال بيكي في الندوة الصحفية ، حسب ما نقلت وسائل إعلام :"لقد تحدثت مع لويس إنريكي ( مدرب المنتخب الإسباني) قبل أسبوع أو أسبوعين ، واتصل بي لإقناعي بالتراجع عن قرار اعتزال اللعب دوليا ، لكنني أخبرته بأنني فكرت جيّدا قبل اتخاذ القرار"، مؤكدا بأنه يسعى إلى التركيز مع ناديه برشلونة.