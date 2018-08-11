بالصور.. “أبناء لعقيبة” ينظمُون مسيرة سلمية ببلوزداد !!

نظم أنصار نادي شباب بلوزداد، اليوم السبت، مسيرة سلمية إحتجاجا على الإدارة الحالية، بعد خسارة مباراة عين مليلة على البساط.

وشهد محيط ملعب 20 أوت ببلوزداد، تواجداً كبيرا لـ”أنباء لعقيبة”، أين طالبو برحيل إدارة الحالية للرئيس بوحفص.

كما عرفت الشوارع والساحات الكبرى ببلوزداد، تواجداً كبيراً لعناصر الأمن لتفادي أي تجاوزات قد تحصل.

يذكر أن الشباب خسر مباراته الإفتتاحية في بطولة الموسم الجديد، بسبب عدم تأهيل لاعبيه على مستوى الرابطة نتيجة الديون.