“بي إن سبورتس” تحصل على حقوق البريميرليغ حتى 2022

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز وقنوات “بي إن سبورتس”، اتفاقاً هاماً ستحصل بموجبه الشبكة الرياضية على حقوق النقل الحصرية لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا للمواسم الممتدة بين 2019 و2022.

وستواصل قنوات بي إن سبورتس نقلها الحصري لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الاتفاق الجديد الذي تم توقيعه في لندن، من خلال ناصر الخليفي رئيس مجلس إدارة الشبكة، والرئيس التنفيذي لمجموعة “بي إن” الإعلامية، وريتشارد سكودامور الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ناصر الخليفي رئيس مجلس إدارة “بي إن” الإعلامية “يشرفنا أن تضع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى ثقتها في مجموعة “بي إن” الإعلامية وقنوات “بي إن سبورتس”، لتكون ناقلها الرسمي وراعي منتجها في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا”.

وسيكون بمقدور عشاق الدوري الإنجليزي الممتاز، مشاهدة 380 مباراة كل موسم مباشرة وحصرياً على “بي إن”، إضافة إلى عدد هام من البرامج الخاصة، بما فيها المخصصة لتقديم المباريات والأخرى الخاصة بتحليلها والملخصات اليومية وبرامج الحصيلة الأسبوعية.

وتعتبر “بي إن سبورتس” هي القنوات الرئيسية في مجموعة “بي إن” الإعلامية التي تحوّلت سريعاً إلى واحدة من أبرز المجموعات الرائدة في العالم في مجالي الرياضة والترفيه، بقائمة لا مثيل لها من الحقوق والمحتويات العالمية.