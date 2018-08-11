سوناطراك تفتح 446 منصب للتوظيف بمنشآتها

أطلقت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك عملية توظيف 446 عامل جديد بمنشآتها في أرزيو وبطيوة بولاية وهران، في إطار استراتيجية الشركة بحلول عام 2030 وتشبيب إطاراتها وفق ما أعلنه الخميس الماضي، الرئيس المدير العام عبد المؤمن ولد قدور.

وفي السياق، تشير وثيقة صادرة عن مصالح التشغيل بأرزيو في ولاية وهران إلى أن هناك حاجة لتوظيف 446 عامل بشركة سوناطراك، للعمل في منشآتها ومواقعها في أرزيو وما جاورها على غرار بطيوة.

وتتعلق المناصب بـمهندسين أو الحاصلين على شهادة ماستر في الهندسة الكهربائية بـ29 منصبا، والهندسة التوجيهية (إلكتروتقني وآليات) بـ15 منصبا، والهندسة الميكانيكية (41 منصبا)، والهندسة المعدنية (15 منصبا)، والكيمياء (28 منصبا) والاقتصاد والتخطيط (17 منصبا).

كما تم تخصيص 40 منصبا للتقنيين في الإعلام الآلي و70 منصبا للمهندسين في الأمن الصناعي، و151 منصب للتقنيين في الكيمياء، و11 منصبا للتقنيين في الإلكترونيك، و141 منصب في النظافة والأمن الصناعيين، ومناصب أخرى للحاصلين على شهادة ليسانس في الميكانيك والاتصالات والهندسة المعمارية.

وكانت عملية توظيف مشابهة قد شهدتها المنطقة الصناعية بسكيكدة شهر ماي الماضي.

وخلال تواجد الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور، نهاية الأسبوع الماضي، بمدينة بجاية، أعلن بأنه سيتم تشبيب إطارات الشركة، التي وصفها بأنها “سيدة عجوز” ولذلك سيتم اعتماد مناهج جديدة لجذب الإطارات الشابة ومنحهم تخصصات تتوافق وما يتوفرون عليه من إمكانيات ومؤهلات.