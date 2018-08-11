محاربو الصحراء يتفوقون على المغرب ومصر وتونس

رغم الغياب عن مونديال روسيا 2018، إلا أن اللاعبين الجزائريين خطفوا الأضواء في “الميركاتو” الصيفي الحالي.

وشهد سوق الانتقالات تحركات كبيرة لنجوم المنتخب الجزائري، على غرار صفقة رياض محرز الأغلى في تاريخ اللاعبين العرب، انتقال سوداني لنوتنغهام فورست، يوسف عطال لنيس، وعدة لاعبين آخرين. وعكس منتخبات مصر والمغرب وتونس والتي شاركت في مونديال روسيا 2018 فقد هيمن اللاعبون الجزائريون على “الميركاتو”.

فلاعبو مصر كانوا شبه غائبين في “الميركاتو” الحالي، أما انتقالات لاعبي المغربي فقد اقتصر جلها على الخليج وأبرزها صفقة نور الدين امرابط لفريق النصر السعودي، وبعض الصفقات على غرار فيصل فجر، سفيان بوفال، أشرف حكيمي، يوسف النصيري. أما في تونس فقد انتقل نجم “نسور قرطاج” وهبي الخزري لسانت ايتيان الفرنسي والفرجاني ساسي للزمالك. فهل هي بوادر صحوة “محاربي الصحراء” على الساحة القارية والدولية، خاصة مع قدوم بلماضي؟؟