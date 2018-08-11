حمس تدعو الدبلوماسية الجزائرية إلى القيام بواجبها عربيا

دعت حركة مجتمع السلم، الدبلوماسية الجزائرية إلى القيام بواجبها تجاه القضايا العربية ولاسيما في سوريا وليبيا واليمن ومصر، بما يساهم في إخراج المنطقة من حالة الفوضى والاقتتال، وذلك بالاعتماد على حالة المصداقية التي تتسم بها السياسة الخارجية الجزائرية الراهنة في هذه الملفات.

وذكرت حركة مجتمع السلم في بيان لها وقعه رئيسها عبد الرزاق مقري بأنها تتابع باهتمام بالغ وألم عميق ما آل إليه الوضع في المنطقة العربية من تفكك وفرقة وحالة احتراب مستدام وظلم وتقتيل وتشريد للمدنيين.

وعبرت حمس، عن رفضها لهذا الواقع العربي ودعت ما وصفته كل القوى الحية في الأمة، رسمية وغير رسمية، إلى مواجهة هذه الوضعية برص الصفوف وتفويت الفرصة على الأنظمة المقامرة، والجماعات المغامرة، واللوبيات المتاجرة بحاضر ومستقبل المنطقة العربية وأمن وسلامة وسيادة شعوبها.

ونددت، حمس، بالقصف الصهيوني لغزة المحاصرة، ودعت الأشقاء الفلسطينيين إلى وحدة الصف والعمل المشترك على خيار المقاومة بكل أشكالها.

وعرج بيان حركة مجتمع السلم على القصف العشوائي للمدنيين في اليمن وسوريا وليبيا، لا سيما الجريمة النكراء التي تعرض لها أخيرا المدنيون وقُتل فيها عدد كبير من الأطفال في اليمن.

وشجب البيان أحكام الإعدام الظالمة ضد قيادات الإخوان المسلمين في مصر وتدعو الحكومات العربية إلى التوسط لوقفها.