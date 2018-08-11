بالفيديو..سوداني يُهدي نوتنغهام فورست أوّل فوز

أهدى اللاعب الدولي الجزائري العربي هلال سوداني مساء السبت فريقه الجديد نوتنغهام فورست، فوزا ثمينا بِنتيجة (1-0) على الضيف نادي ريدينغ.

وانْتُظمت هذه المباراة بِرسم الجولة الثالثة، من عمر بطولة القسم الثاني الإنجليزي لكرة القدم.

وسجّل المهاجم العربي هلال سوداني الهدف الوحيد والثمين في هذه المباراة، عند الدقيقة الـ 68.

ودخل سوداني أرضية الملعب في الدقيقة الـ 56، بديلا لِزميله في فريق نوتنغهام فورست صانع الألعاب البرتغالي جواو كارفاليو. ما يعني أن الدولي الجزائري هزّ الشباك بعد 12 دقيقة فقط من منحه فرصة خوض هذا اللقاء. بينما شارك مواطنه وزميله متوسط الميدان عدلان قديورة أساسيا بِألوان نوتنغهام فورست، أمام الزائر فريق ريدينغ.

أهدى اللاعب الدولي الجزائري العربي هلال سوداني مساء السبت فريقه الجديد نوتنغهام فورست، فوزا ثمينا بِنتيجة (1-0) على الضيف نادي ريدينغ.

وانْتُظمت هذه المباراة بِرسم الجولة الثالثة، من عمر بطولة القسم الثاني الإنجليزي لكرة القدم.

وسجّل المهاجم العربي هلال سوداني الهدف الوحيد والثمين في هذه المباراة، عند الدقيقة الـ 68.

ودخل سوداني أرضية الملعب في الدقيقة الـ 56، بديلا لِزميله في فريق نوتنغهام فورست صانع الألعاب البرتغالي جواو كارفاليو. ما يعني أن الدولي الجزائري هزّ الشباك بعد 12 دقيقة فقط من منحه فرصة خوض هذا اللقاء. بينما شارك مواطنه وزميله متوسط الميدان عدلان قديورة أساسيا بِألوان نوتنغهام فورست، أمام الزائر فريق ريدينغ.

وبات سوداني وقد دشّن عدّاد التهديف بِألوان نوتنغهام فورست، في بطولة الدرجة الثانية الإنجليزية للموسم الكرويّ الجديد. فيما حصد فريقه أوّل انتصار له بعد اكتفائه بِتسجيل تعادلَين في الجولتَين الماضيتَين.

وصعد فريق نوتنغهام فورست إلى المركز الـ 4 بِرصيد خمس نقاط، بينما يشغل نادي ريدينغ الرتبة الـ 23 وقبل الأخيرة بِلا شيء.