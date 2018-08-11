سليماني يصل إلى تركيا

حلّ اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني بِتركيا، تمهيدا لإنضمامه إلى الفريق المحلي فنربخشة ثاني ترتيب البطولة في هذا البلد، نسخة 2017-2018.

وحُظي إسلام سليماني بِإستقبال حارّ في المطار مساء الجمعة، بعد أن توافد عدد كبير من أنصار فريق فنربخشة إلى الميناء الجوّي، عندما علموا بِقدوم قنّاص “محاربي الصحراء”.

وسيخضع سليماني لِفحص طبيّ “روتينيّ”، ويمضي عقدا مدّته موسم واحد المُرادف حتى صيف 2019. ما يعني أن الدولي الجزائري – البالغ من العمر 30 سنة – سيلعب بِصيغة الإعارة، كونه مازال يرتبط مع نادي ليستر سيتي الإنجليزي بِعقد، تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2021.

وفضّلت إدارة نادي فنربخشة صيغة الإعارة، بِسبب المبلغ الماليّ الكبر الذي اشترطه مسؤولو فريق ليستر سيتي، والمُقدّر بِقيمة لا تقلّ عن 20 مليون أورو.

وسيكون سليماني حاضرا في المدرجات مساء السبت، لِمتابعة مباراة فريقه الجديد فنربخشة والضيف بورصا سبور، ضمن إطار الجولة الأولى من عمر بطولة تركيا للموسم الكرويّ الجديد.

وبات إسلام سليماني ثاني لاعب تنتدبه إدارة نادي فنربخشة بِصيغة الإعارة هذه الصائفة، بعد الغاني أندري آيو صانع ألعاب فريق سوانسي سيتي الإنجليزي. عِلما أن الفريق التركي يُدربه التقني واللاعب الهولندي السابق فيليب كوكو، منذ نهاية جوان الماضي.

وقد يلعب إسلام سليماني أوّل مباراة رسمية له مع فريق فنربخشة، الثلاثاء المقبل. وذلك ضد الزائر بنفيكا البرتغالي، ضمن إطار إياب الدور التصفوي قبل الأخير، لِمنافسة رابطة أبطال أوروبا. بعد خسارة مُمثّل الكرة التركية خارج القواعد ذهابا بِنتيجة (0-1)، ولكن القرار الأخير يبقى بِيد المدرب فيليب كوكو.