المواطنون هم من يرفعون أسعار الأضاحي

حمل الأمين العام للإتحاد العام للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، المواطنين مسؤولية ارتفاع أسعار المواشي كل عام، وهذا بسبب تهافتهم على شرائها وكثرة الطلب عليها أياما قبيل حلول عيد الأضحى، وهو ما يؤدي لرفع الأسعار.

دعا محمد عليوي، خلال نزوله، السبت، ضيفا على منتدى جريدة “الشعب”، المواطنين للتباطؤ في شراء الأضحية على الأقل ثلاثة أيام قبيل العيد، وبذلك تنخفض الأسعار تلقائيا ويتم الحفاظ على جيوب المواطنين والموالين، معتبرا أن المواطنين هم من يلهبون الأسعار بطلبهم المتزايد على الأضاحي قبيل حلول العيد، ومن ثمّ يشتكون من ارتفاع هذه الأسعار.

وكشف الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، عن مبادرة تقدم بها الإتحاد بالتنسيق مع وزارة الفلاحة السعودية تهدف لبيع 50 ألف رأس من الأغنام لفائدة الحجاج الجزائريين، ويندرج هذا ضمن مخطط الدولة لمرافقة الحجاج الجزائريين بالبقاع المقدسة الذين يبلغ عددهم حوالي 37 ألف حاج في السنوات الأخيرة، غير أنهم لم يتلقوا أي رد رسمي لوجود معاملات تجارية بين البلدين تضبطها.

وذكر عليوي خلال المنتدى أن الفلاحين الجزائريين شاركوا في مختلف مسارات الدولة، وكانوا الأكثر تضررا خلال السنوات الماضية، موضحا وقوع خلل في الأسعار خلال شهر رمضان الفارط، كان عاملا مباشرا وراء عدم انخفاض الأسعار طواله، كما عجز الإتحاد عن التحكم فيها بسبب نقص طاقة التخزين التي لم تكن متوفّرة.

وبخصوص ارتفاع أسعار البطاطا، طمأن الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين المستهلكين بامتلاء المخازن بشكل كبير من محصول البطاطا، وهي مازالت مخزنة ولم يتم استخراجها بعد، مضيفا بأنّ الفلاحين لحد الآن لم يقوموا بعد باقتلاع المحصول بسبب نقص اليد العاملة، وكذا الإمكانيات كالآلات التي وصل سعرها 7 ملايير سنتيم.