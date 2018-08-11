سبيسيفيك ينافس العهدة الخامسة

عاد البرلماني السابق، طهار ميسوم، إلى واجهة الأحداث من خلال إعلانه الترشح للرئاسيات المزمع إجراؤها السنة القادمة.

وأعلن البرلماني المعروف بـ”سبيسيفيك” ترشحه من خلال تصريح نقلته وسائل الإعلام، دون أن يفصل في برنامجه الإنتخابي ولا هوية الحزب الذي سيترشح باسمه او كونه سيتقدم حرا للإستحقاق الإنتخابي.

ويواجه سبيسيفيك مشكلة عدم أحقيته للترشح للمواعيد الإنتخابية انطلاقا من رفض ملفه ترشحه لتشريعيات 2017 بولاية المدية بسبب أحكام قضائية صادرة ضده.

وبإعلان نائب المدية السابق التقدم للرئاسيات سيكون ثالث المرشحين المفترضين الذين يتقدمهم فتحي غراس من حزب الأمدياس وعلي زغدود رئيس حزب التجمع الجزائري.